Кулеба пояснив, чому Заходу зараз легше перемогти Росію, ніж у добу холодної війни

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що нині глобальний баланс сил перебуває на боці Заходу, й він, об’єднавшись, здатен переважити Росію легше, ніж у добу холодної війни, повідомляє Європейська правда.

Про це Кулеба написав у Twitter (X).

Голова МЗС нагадав, що в розпал холодної війни так званий Захід складався лише з 19–20 країн, але все ж він переважив Радянський Союз і соціалістичний блок, які разом складали 20 нині суверенних держав.

"Сьогодні тільки країн, які надають військову допомогу Україні через Контактну групу з питань оборони України "Рамштайн", понад 50. Сучасна Росія набагато слабша за СРСР, їй надають зброю лише три союзники-ізгої: Білорусь, КНДР та Іран", – додав Кулеба.

Таким чином, висновує міністр, якщо за холодної війни співвідношення кількості держав на боці Заходу й СРСР-Росії становило 20-20, то сьогодні – 50-4.

Крім того, сукупний ВВП нинішньої західної коаліції, яка надає військову допомогу Україні – 57 трильйонів доларів, що у 21 раз перевищує сукупний ВВП Росії та її союзників (2,7 трильйона).

"За даними Міністерства оборони Естонії, якби країни НАТО інвестували лише 0,25% свого ВВП у військову допомогу Україні, це генерувало б 120 мільярдів євро на оборонну підтримку щороку. Досить велика сума, щоб забезпечити Україні перемогу і справедливий мир", – вважає Кулеба.

Він вважає наївними думки про те, що Росія не наважиться напасти на країну НАТО після теоретичної перемоги в Україні, тому назвав перемогу України та відновлення справедливого миру в Європі "екзистенційними стратегічними цілями євроатлантичної спільноти".

"Ми не просимо нікого воювати за нас. Усе, що нам потрібно, це своєчасна та відповідна допомога, яка відповідає виклику, з яким ми стикаємося. Числа свідчать, що справа не в ресурсах, а в тому, що Захід вірить у себе і ставить чітку мету перемоги над ворогом, який загрожує всім нам", – підсумував голова МЗС.

Раніше Кулеба закликав Захід прискорити ухвалення рішень для продовження підтримки Києва в захисті від російської агресії.

Він також заявив, що Україна активно працює над гарантуванням подальшої військової підтримки західних країн і не має альтернативи у випадку, якщо вона припиниться.