В уряді Литви шукають способи закрити російські школи в країні

В уряді Литви шукають законні способи відмовитися від навчальних закладів для російської національної меншини. Причиною цього стала нещодавня стрілянина в навчальному закладі, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр освіти, науки і спорту Литви Гінтаутас Якштас, повідомляє LRT.

Зазначається, що раніше пара підлітків, які навчаються в російськомовній школі у вільнюському районі Науяместіс, стріляла в однокласника з пневматичного пістолета через його політичні погляди.

Тепер Якштас заявив, що подібні ситуації спричинені важкою інтеграцією російських меншин у Литві. Тому політик шукає законні способи відмовитися від навчальних закладів для російської національної меншини.

"Ми оцінюємо і обговорюємо з командою, чи є можливі шляхи поступового закриття шкіл для російської меншини. Ми оцінюємо правову базу, чи можна взагалі це зробити" , - сказав міністр.

Іншим країнам було простіше вирішити цю проблему

За словами міністра, Латвії та Естонії було легше ухвалити таке рішення, оскільки у них немає великих громад національних меншин.

У випадку з Литвою, за його словами, йдеться про збереження наявних угод із Польщею, і немає жодних юридичних підстав для виділення однієї національної меншини.

Він також додав, що якщо школа заснована муніципалітетом, то засновник може ухвалювати рішення. Але в уряді хотіли б ухвалювати рішення і на державному рівні, щоб ці школи для російських національних меншин почали зникати.

Ставлення Литви до Росії після початку війни в Україні

Нещодавно президент Литви Гітанас Науседа заявив, що якщо Захід відмовиться від підтримки України, ймовірність російської агресії проти Литви та НАТО зросте.

Також повідомлялось, що балерину Ілзе Лієпу можуть позбавити громадянства Литви вже в січні. Раніше вона висловлювала свою підтримку російському диктатору Володимиру Путіну.