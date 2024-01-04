Німеччина надала Україні черговий пакет військової допомоги

Німеччина виділила Україні черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли, зокрема, боєприпаси та інженерна техніка, повідомляє Ділова столиця.

Перелік озброєння оприлюднено на сайті федерального уряду Німеччини.

Україна отримала від ФРН наступну номенклатуру:

зенітна самохідна установка Skynex з боєприпасами;

ракети до систем ППО Patriot та IRIS-T SLM;

боєприпаси до танків Leorard 2A6;

10 БМП Marder;

2 РЛС TRML-4D;

9080 боєприпасів 155 мм;

2 танки для розмінування WISENT;

1 танк-мостоукладач Biber;

3350 бойових касок;

30 систем виявлення дронів;

10 наземних оглядових РЛС GO1;

10 вантажівок Zetros;

3 тягачі 8x8 HX81 і напівпричіп;

34 інших транспортних засоби;

305 штурмових гвинтівок МК 556;

0,75 млн патронів;

1152 зимових маскувальних сіток.

Як повідомлялось, 23 грудня 2023 року Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги.