Повітряні сили повідомили про кілька груп ударних БпЛА з півдня (Оновлено)

Повітряні сили увечері 4 січня повідомили, що росіяни запустили кілька груп "Шахедів", вони заходять на територію України з півдня, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили в Telegram.

"Увага! Загроза ударних БпЛА з півдня! Кілька груп "Шахедів" на Херсонщині, прямують на північний захід на межі Дніпропетровської та Миколаївської областей".

О 21:57 повітряники повідомили, що група ударних БпЛА неподалік Первомайська, рухається на північ, ще одна за тим же курсом, зараз на Херсонщині, прямує на північний захід на межі Дніпропетровської та Миколаївської областей.