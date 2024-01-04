Білий дім: Росія отримала балістичні ракети від КНДР та застосовувала їх по Україні

Сполучені Штати мають інформацію про те, що Північна Корея передала Росії певну партію балістичних ракет і пускових установок до них, які вже були застосовані для ударів по Україні, повідомляє Європейська правда.

Про це на брифінгу в четвер, 4 січня, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Кірбі нагадав про військову співпрацю Пхеньяна та Москви, про яку сторони домовились ще минулого року, та докази переправлення артилерійських та інших снарядів, які Білий дім уже публікував.

"Наша інформація вказує, що КНДР нещодавно надала Росії пускові установки для балістичних ракет і кілька балістичних ракет", – додав він.

За словами представника Білого дому, 30 грудня 2023 року російські сили запустили принаймні одну північнокорейську балістичну ракету по Україні.

"Вона, судячи з усього, влучила у відкрите поле в Запорізькій області", – зазначив Кірбі.

А 2 січня 2024 року Росія запустила по Україні низку північнокорейських ракет, наслідки використання яких ще оцінюються.

За словами Кірбі, Росія в подальшому, ймовірно, все частіше використовуватиме північнокорейські балістичні ракети "для вбивства невинних цивільних" в Україні.

"Ці ракети КНДР здатні уражати цілі на відстані приблизно 900 кілометрів. Це значна й така, що викликає занепокоєння, ескалація підтримки Росії з боку КНДР", – додав він.

Представник Білого дому зазначив, що в обмін на балістичні ракети Пхеньян хоче отримати від РФ винищувачі, ракети класу земля-повітря, бронетехніку, засоби виробництва балістичних ракет та провідні військові технології.

КНДР і Росія останнім часом активізували свою взаємодію. За оцінками військової розвідки Південної Кореї, КНДР надала Росії понад мільйон артилерійських снарядів для використання у війні проти України.