У Білому домі назвали ПВО пріоритетом у майбутніх пакетах допомоги для України

Білий дім називає зміцнення протиповітряної оборони України пріоритетом у формуванні майбутніх списків пакетів з озброєнням в рамках допомоги від Сполучених Штатів Америки, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу у Вашингтоні.

За словами американського чиновника, Штати хочуть зробити системи і засоби ППО основними у переліку постачання озброєння для української сторони на тлі триваючих російських повітряних атак.

Кірбі додав, що в адміністрації президент США планують це реалізувати щойно вдасться відновити передачу Україні пакетів допомоги. Наразі на це Вашингтону бракує фінансування.

Ситуація з допомогою США для України

Раніше сьогодні, 4 січня, у Білому домі заявили, що Штати більше не мають коштів, щоб надавати Україні нові пакети військової допомоги. За словами координатора Ради нацбезпеки Джона Кірбі, президент США Джо Байден підписав останній пакет допомоги у сфері безпеки, на який "ми маємо повноваження щодо коштів".

Він додав, що озброєння з останнього пакету військової допомоги ще не все було доставлено в Україну, і відбудеться "найближчими днями та тижнями"

Нагадаємо, наприкінці 2023 року Конгрес не зміг схвалити запит президента США Джо Байдена на виділення понад 100 млрд доларів на потреби нацбезпеки, які передбачали понад 60 млрд доларів України.

Головним каменем спотикання стали республіканці, які відмовлялися підтримувати ініціативу. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс у свій запит їхні пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.

Також повідомлялося, що 27 грудня держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив, що Штати надали Україні пакет військової допомоги на 250 млн доларів, який може стати останнім найближчим часом.