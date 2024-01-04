У Криму вдруге за день пролунали вибухи, окупанти повідомляють про атаку
У тимчасово окупованих Саках у Криму 4 січня пролунали вибухи, окупанти повідомили про "атаку", повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють Крим.Реалії, так званий глава російської адміністрації Саків Олександр Овдієнко, паблік "Кримський вітер".
Місцеві пабліки повідомили про вибухи у Саках. Овдієнко пише про "атаку" на узбережжі Саки – Євпаторія. Крім того, місцеві в Телеграм пишуть про спроби Чорноморського флоту "відбити атаку" біля Севастополя.
Кримські пабліки повідомляють про вибухи в районі Керченської протоки, називають це "роботою ППО", окупанти також перекрили Керченський міст.
Також повідомляється у вибухах у районі Севастополя та Новоросійська. У соцмережах публікують ймовірне фото роботи ППО у Новоросійську, на півдні Росії.
Що передувало:
- 4 січня в тимчасово окупованому Криму повідомили про вибухи в Севастополі та Євпаторії. Вороже Міноборони заявляє, що нібито знищили 10 ракет над півостровом.
- В Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердили, що близько 15 години 4 січня Силами оборони уражено командний пункт з'єднання російських окупаційних військ поблизу Севестополя.