Close button
Новорічний розпродаж!Міжбанк від 916 грн. на місяць
Версія Pro від 108 грн. на місяць
Купити доступ Вхід

У Криму вдруге за день пролунали вибухи, окупанти повідомляють про атаку

У Криму вдруге за день пролунали вибухи, окупанти повідомляють про атаку
Фото: flickr

У тимчасово окупованих Саках у Криму 4 січня пролунали вибухи, окупанти повідомили про "атаку", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Крим.Реалії, так званий глава російської адміністрації Саків Олександр Овдієнко, паблік "Кримський вітер".

Місцеві пабліки повідомили про вибухи у Саках. Овдієнко пише про "атаку" на узбережжі Саки – Євпаторія. Крім того, місцеві в Телеграм пишуть про спроби Чорноморського флоту "відбити атаку" біля Севастополя.

Кримські пабліки повідомляють про вибухи в районі Керченської протоки, називають це "роботою ППО", окупанти також перекрили Керченський міст.

Також повідомляється у вибухах у районі Севастополя та Новоросійська. У соцмережах публікують ймовірне фото роботи ППО у Новоросійську, на півдні Росії. 

dcrnx8en31_big.jpg
Ймовірне фото роботи ППО у Новоросійську. Фото - Кримський вітер

Що передувало:

  • 4 січня в тимчасово окупованому Криму повідомили про вибухи в Севастополі та Євпаторії. Вороже Міноборони заявляє, що нібито знищили 10 ракет над півостровом.
  • В Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердили, що близько 15 години 4 січня Силами оборони уражено командний пункт з'єднання російських окупаційних військ поблизу Севестополя.

Новини

Популярні теми форуму

analytics