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Радбез ООН збереться через постачання ракет КНДР до Росії

Радбез ООН збереться через постачання ракет КНДР до Росії
Фото: UN Photo / Eskinder Debebe

10 січня члени Ради Безпеки ООН збираються обговорити постачання КНДР Росії балістичних ракет, які використовуються у війні проти України.﻿﻿ Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, повідомляє Українська правда.

За словами Кислиці, питання постачання КНДР Росії балістичних ракет і їх використання проти України стане предметом дискусії в РБ ООН 10 січня, на засіданні, яке у координації з Україною скликається партнерами-членами РБ.

Нагадаємо, 4 січня представник Білого Дому Джон Кірбі розповів, що Росія уже двічі застосовувала в Україні ракети, придбані у КНДР, – 30 грудня 2023 року ракета влучила у відкрите поле в Запорізькій області та 2 січня 2024 року (наслідки використання ще оцінюються).

Сполучені Штати готують додаткові санкції проти осіб, причетних до передання Росії військової допомоги з Північної Кореї та Ірану – зокрема балістичних ракет.

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