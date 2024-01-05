В ISW пояснили, чому Росія шукає балістичні ракети за кордоном
Росія активізує зусилля з постачання балістичних ракет з-за кордону, оскільки ці ракети за певних обставин виявляються більш ефективними для ураження цілей в Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.
Військові аналітики зауважують, що російські війська регулярно використовують балістичні ракети малої дальності для нанесення ударів по українських містах, розташованих ближче до лінії фронту, і ці ракети виявляються більш ефективними при проходженні або обході українських систем протиповітряної оборони.
Українські засоби ППО перехопили 149 з 166 російських крилатих ракет, які, за повідомленнями, були запущені з 29 грудня 2023 року, але, наприклад, перехопили лише кілька балістичних ракет, які Росія запустила по Україні за той самий період.
Російські війська перепрофілювали ракети ППО С-300 і С-400 для нанесення ударів по наземних цілях в Україні, і українські офіційні особи визнали, що українська протиповітряна оборона бореться з перехопленням цих нетрадиційних ракетних атак, використовуючи свої власні системи С-300 і С-400.
Українські сили також виявилися менш успішними в перехопленні балістичних ракет "Іскандер" під час нещодавніх ударів, хоча перехопили ракету "Іскандер-М" під час менш інтенсивної серії російських ракетних ударів і ударів безпілотників 30 грудня. Окрім цього, українські сили перехопили всі ракети "Іскандер-М" або С-300/С-400, які російські війська запустили по Києву 12 грудня.
Відповідно до офіційних повідомлень, українські сили також перехопили всі 10 ракет "Кинжал", які російські війська запустили по Україні 2 січня за допомогою систем Patriot. Таким чином, ефективність російських балістичних ракет частково залежить від конфігурації української системи протиповітряної оборони в зоні ураження і від ударного комплексу, частиною якого є ракети.
Відносний успіх, якого досягли російські війська, завдаючи ударів по цілях в Україні балістичними ракетами в поєднанні з крилатими ракетами і безпілотниками, може спонукати Росію до інтенсифікації зусиль з постачання балістичних ракет з-за кордону. Росія може виробляти приблизно 42 ракети "Іскандер" і чотири ракети "Кинжал" на місяць, хоча незрозуміло, скільки ракет С-300/С-400 Росія може виробляти.
Також російська оборонно-промислова база не може виробляти балістичні ракети в масштабах, необхідних для тривалої кампанії з нанесення ударів по Україні, яка спирається на регулярне використання великої кількості балістичних ракет, і Росія, ймовірно, буде змушена постачати балістичні ракети з-за кордону, якщо захоче підтримувати масштабні ракетні удари по Україні.
Ключові висновки ISW за 4 січня
- Українські військові повідомили, що українські сили завдали удару щонайменше по одній російській військовій цілі в окупованому Криму, тоді як російські офіційні особи та військові блогери стверджують, що український удар був невдалим.
- Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив 4 січня, що Росія вже запустила балістичні ракети, придбані у Північної Кореї, по цілях в Україні і продовжує докладати зусиль для придбання подібних ракет у Ірану.
- Росія може активізувати зусилля з отримання балістичних ракет з-за кордону, оскільки ці ракети за певних обставин виявляються більш ефективними для ураження цілей в Україні.
- Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі під час прес-конференції 3 січня назвав нещодавні повідомлення західних ЗМІ про готовність президента Росії Володимира Путіна вступити в мирні переговори з Україною "галасом".
- Президент Росії Володимир Путін підписав указ про посилення процедури надання іноземним громадянам російського громадянства в обмін на проходження російської військової служби в Україні, що, ймовірно, є частиною постійних зусиль з примусу мігрантів до служби в російській армії.
- Киргизстан засудив громадянина Киргизстану до п'яти років позбавлення волі за участь у війні в Україні у складі "групи Вагнера".
- Росія розпочала переговори з Алжиром, Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ) та Саудівською Аравією про відкриття російських культурних центрів ("Русский дом") за кордоном, ймовірно, з метою посилення російського впливу на Близькому Сході та Північній Африці.
- Російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Кремінної та Авдіївки, позиційні бої тривають вздовж усієї лінії фронту.
- Українські джерела повідомили, що російська влада планує мобілізувати українських підлітків, які проживають в окупованій Україні.
- Президент Росії Володимир Путін 4 січня підписав указ, що спрощує процедуру отримання російського громадянства для деяких українців.