В ISW пояснили, чому Росія шукає балістичні ракети за кордоном

Росія активізує зусилля з постачання балістичних ракет з-за кордону, оскільки ці ракети за певних обставин виявляються більш ефективними для ураження цілей в Україні.﻿﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Військові аналітики зауважують, що російські війська регулярно використовують балістичні ракети малої дальності для нанесення ударів по українських містах, розташованих ближче до лінії фронту, і ці ракети виявляються більш ефективними при проходженні або обході українських систем протиповітряної оборони.

Українські засоби ППО перехопили 149 з 166 російських крилатих ракет, які, за повідомленнями, були запущені з 29 грудня 2023 року, але, наприклад, перехопили лише кілька балістичних ракет, які Росія запустила по Україні за той самий період.

Російські війська перепрофілювали ракети ППО С-300 і С-400 для нанесення ударів по наземних цілях в Україні, і українські офіційні особи визнали, що українська протиповітряна оборона бореться з перехопленням цих нетрадиційних ракетних атак, використовуючи свої власні системи С-300 і С-400.

Українські сили також виявилися менш успішними в перехопленні балістичних ракет "Іскандер" під час нещодавніх ударів, хоча перехопили ракету "Іскандер-М" під час менш інтенсивної серії російських ракетних ударів і ударів безпілотників 30 грудня. Окрім цього, українські сили перехопили всі ракети "Іскандер-М" або С-300/С-400, які російські війська запустили по Києву 12 грудня.

Відповідно до офіційних повідомлень, українські сили також перехопили всі 10 ракет "Кинжал", які російські війська запустили по Україні 2 січня за допомогою систем Patriot. Таким чином, ефективність російських балістичних ракет частково залежить від конфігурації української системи протиповітряної оборони в зоні ураження і від ударного комплексу, частиною якого є ракети.

Відносний успіх, якого досягли російські війська, завдаючи ударів по цілях в Україні балістичними ракетами в поєднанні з крилатими ракетами і безпілотниками, може спонукати Росію до інтенсифікації зусиль з постачання балістичних ракет з-за кордону. Росія може виробляти приблизно 42 ракети "Іскандер" і чотири ракети "Кинжал" на місяць, хоча незрозуміло, скільки ракет С-300/С-400 Росія може виробляти.

Також російська оборонно-промислова база не може виробляти балістичні ракети в масштабах, необхідних для тривалої кампанії з нанесення ударів по Україні, яка спирається на регулярне використання великої кількості балістичних ракет, і Росія, ймовірно, буде змушена постачати балістичні ракети з-за кордону, якщо захоче підтримувати масштабні ракетні удари по Україні.

Ключові висновки ISW за 4 січня