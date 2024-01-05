Окупанти вдруге за ніч атакують Україну "Шахедами"

У ніч на 5 січня вдруге була оголошена повітряна тривога на півдні країни, повідомляє Українська правда.

О 3.53 Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу ударних БпЛА з півдня.

Кілька груп "Шахедів" на Херсонщині, прямують на північний захід на межі Дніпропетровської та Миколаївської областей.

О 4.11 повітряники зафіксували ще декілька груп ударних БпЛА на Херсонщині, вони рухаються на північ.

О 4.30 у Кіровоградській області оголошено загрозу застосування ударних БпЛА.

Декілька груп БпЛА облітають Кривий Ріг з півночі та рухаються у західному напрямку.

О 5.01 для Кропивницького виникла загроза ударних БпЛА зі сходу.

О 5.05 військові повідомили, що групи ударних ворожих БпЛА рухаються між Вознесенськом та Первомайськом у західному напрямку.

О 5.28 загроза застосування ударних БпЛА виникла для Одеської області.

О 5.41 загроза застосування ударних БпЛА поширилася на Черкаську область.

О 6.21 військові оновили дані щодо руху ударних ворожих БпЛА:

одна група тримає напрямок із півдня через Смілу у напрямку Черкас;

ще декілька груп на Одещині рухаються у західному напрямку та наближаються до Вінницької області.

О 6.37 загроза застосування ударних БпЛА поширилася на Вінницьку область.

О 6.52 військові повідомили про рух групи ударних БпЛА з Черкаської області з вектором руху на захід через Київську область на межі з Вінницькою.

О 6.58 загроза застосування ударних ворожих БпЛА виникла для Чернівецької та Хмельницької областей.

Окрім цього, група ударних БпЛА на Вінниччині вздовж кордону з Молдовою рухається в напрямку Хмельниччини.