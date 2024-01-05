Курс валют НБУ на 5 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 5 січня 2024 року

Курс долара порівняно з 4 січня знизився на 8 коп. до 38.04 за 1 долар.

Євро подорожчав на 6 коп. до 41.67 за 1 євро.

Рубль подорожчав на 2 коп. до 4.17 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 16 коп. до 48.29 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 11 коп. до 44.75 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс до рівня 9:59 за 1 польський злотий.