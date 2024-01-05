Курс валют НБУ на 5 січня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 5 січня 2024 року
Курс долара порівняно з 4 січня знизився на 8 коп. до 38.04 за 1 долар.
Євро подорожчав на 6 коп. до 41.67 за 1 євро.
Рубль подорожчав на 2 коп. до 4.17 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подорожчав на 16 коп. до 48.29 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 11 коп. до 44.75 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс до рівня 9:59 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|38.041 200
|EUR
|Євро
|41.666 500
|RUB
|Рубль
|0.416 960
|GBP
|Фунт стерлінгів
|48.287 600
|CHF
|Швейцарський франк
|44.751 700
|PLN
|Польський злотий
|9.587 200