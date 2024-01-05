Вночі ЗСУ збили не менше 10 "Шахедів", є влучання – Гуменюк
Війська РФ випустили по території України кілька груп "Шахедів", атака триває. Українські військові знищили щонайменше 10 ворожих ударних безпілотників. Про це заявила керівниця об’єднаного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, пише Константин Широкун, РБК-Україна.
"На півдні йшла бойова робота. Ми спостерігали дві хвилі атак. Перша тривала три години. Через дві години почалася нова хвиля. Бойова робота та збиття продовжуються", - заявила Гуменюк.
За її словами, робота Сил оборони по "Шахедам" була результативною. Сили ППО змогли знищити щонайменше 10 ударних безпілотників, по чотири у Херсонській та Дніпропетровській областях, а також по одному – у Кіровоградській та Миколаївській.
"На жаль, не обійшлося без влучень. Цього разу ворог бив по сільськогосподарських об'єктах та цивільних установах. Це і ангари для зберігання зерна, і будинки культури. На жаль, попередньо є поранені", - додала вона.