Пентагон: Українці завершать навчання на F-16 до кінця року

Українські льотчики у Сполучених Штатах, які проходять підготовку на винищувачах F-16, як очікується, завершать її до кінця 2024 року. Про це заявив речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер, повідомляє Європейська правда.

Представник Міноборони США нагадав, що станом на зараз група українських льотчиків продовжує льотну підготовку на авіабазі у штаті Аризона.

"Як ви знаєте, залежно від рівня навичок пілотів, воно (навчання. – Ред.) може тривати від п’яти до восьми місяців. Тож очікую, що десь до кінця року ці пілоти завершать навчання, але конкретніших строків назвати не можу", – додав Райдер.

Перед тим невелика група українських льотчиків, які прибули до США у вересні, пройшли мовне навчання на авіабазі Лакленд у штаті Техас.

В Аризоні українці спочатку вивчають основи експлуатації F-16 в аудиторії та на тренажерах, а потім перейдуть до польотів на реальних літаках. Водночас курс можуть прискорити через необхідність українцям повернутись для участі в бойових діях на батьківщині.

Окрім США, українські пілоти проходять або будуть проходити підготовку в Румунії, Данії, Франції та Великій Британії. У останній шестеро українців перед Різдвом завершили базову підготовку, в тому числі з вивченням англійської мови.