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РФ за добу втратила майже 800 військових та 30 артсистем – Генштаб ЗСУ

РФ за добу втратила майже 800 військових та 30 артсистем – Генштаб ЗСУ
Фото: Facebook

Упродовж минулої доби Росія втратила в Україні приблизно 790 своїх військових, 9 танків, 30 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), 19 безпілотників та іншу техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 363070 (+790) осіб
  • танків ‒ 6011 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11142 (+14) од,
  • артилерійських систем – 8604 (+30) од,
  • РСЗВ – 949 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 631 (+1) од,
  • літаків – 329 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6771 (+18),
  • крилаті ракети ‒ 1786 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11463 (+40) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1313 (+9)

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