РФ за добу втратила майже 800 військових та 30 артсистем – Генштаб ЗСУ
Упродовж минулої доби Росія втратила в Україні приблизно 790 своїх військових, 9 танків, 30 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), 19 безпілотників та іншу техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 363070 (+790) осіб
- танків ‒ 6011 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11142 (+14) од,
- артилерійських систем – 8604 (+30) од,
- РСЗВ – 949 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 631 (+1) од,
- літаків – 329 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6771 (+18),
- крилаті ракети ‒ 1786 (+1),
- кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11463 (+40) од,
- спеціальна техніка ‒ 1313 (+9)