РФ за добу втратила майже 800 військових та 30 артсистем – Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби Росія втратила в Україні приблизно 790 своїх військових, 9 танків, 30 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), 19 безпілотників та іншу техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.01.24 орієнтовно склали: