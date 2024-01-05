У Південній Кореї почали евакуацію острова через обстріл КНДР

Південна Корея оголосила евакуацію понад двох тисяч осіб з острова Йонпхендо у Жовтому морі, на якому проживає через військову провокацію КНДР ﻿ Про це йдеться у повідомленні Yonhap News, повідомляє Ділова столиця.

"Ми оголосили про евакуацію після отримання дзвінка з військової частини, яка повідомила про морський удар по острову Йонпхендо. Там виникла ситуація з північнокорейською провокацією" , – заявив представник місцевої адміністрації.

Пізніше південнокорейські військові повідомили, що у бік острова було випущено понад 200 снарядів. В результаті обстрілу ніхто не постраждав. Зазначимо, острів знаходиться на морському кордоні Північної та Південної Кореї.

Відомо, що у п'ятницю, 5 січня, з 15:00 за місцевим часом в районі острова мали проходити навчання морської піхоти Південної Кореї.