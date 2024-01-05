Держдеп: Путін не досягне своїх цілей в Україні

Конгрес має діяти, аби Сполучені Штати змогли продовжувати надавати військову допомогу Україні, заявив речник Держдепу Метью Міллер під час брифінгу в четвер, 4 січня, повідомляє Голос Америки.

"Нам дійсно потрібен Конгрес, щоб діяти. Ми знаємо, що нам потрібно продовжувати підтримувати Україну. Вони (українці) покладаються на цю допомогу, щоб продовжувати боротьбу з брутальним російським нападом, який триває щодня. Тому важливо, щоб Конгрес діяв, щоб продовжувати фінансувати демократію, яка продовжує захищатися" , - зазначив Міллер.

Журналісти запитали Метью Міллера, чи не вважає він, що війна в Україні зараз складається на користь Росії.

Речник Держдепартаменту відповів, що так не вважає. Міллер нагадав, що люди часто забувають, якою була справжня мета Володимира Путіна: тотальне завоювання України, відсторонення від влади українського уряду і включення України до складу Росії. Тому, на думку речника Держдепу, важливо пам'ятати, чого Україна досягла і продовжує досягати.

"Україна не тільки змогла запобігти цьому. Зараз усі сприймають це як належне, але це не виглядало як вирішене питання на початку цієї війни. Їм вдалося повернути близько половини території, яку Росія захопила в перші тижні війни. І навіть протягом останніх кількох тижнів вони (українці) продовжують досягати успіхів на полю бою" , - наголосив речник зовнішньополітичного відомства США.

На його думку, ситуація на полі бою може змінитися, кожна сторона може здобувати або втрачати територію. Але вже нині очевидно, що Путін програв.

"Це цілком зрозуміло, що Росія зазнала невдачі. Наша оцінка: вони (росіяни) не можуть захопити Київ. Він (Путін) не досягнув і не зможе досягнути своєї кінцевої мети, яка полягає в тому, щоб підкорити всю Україну. Ми бачимо Україну, яка здатна міцно стояти на ногах, яка розбудовує свою економіку, розбудовує свою армію. Ситуація на полі бою буде дуже важкою без додаткової підтримки від США, і ми вважаємо, що нам потрібно продовжувати їх (українців) підтримувати, і ми думаємо, що Конгрес зрештою це зробить" , - сказав Міллер.

Метью Міллер нагадав, що торік влітку Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, і тоді здавалося, що Україна не зможе продовжувати експорт зерна. Водночас Україна мала військові успіхи й відкрила для торговельних суден частину акваторії Чорного моря.