Британія може посилити протиповітряну оборону України – Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Погодилися з важливістю посилення протиповітряної оборони України, чому може сприяти, зокрема, Велика Британія" , - написав він.

Єрмак поінформував співрозмовника про наслідки нещодавніх масованих обстрілів українських міст і сіл, які здійснила РФ у період новорічних свят та акцентував, що від цих терористичних актів Росії загинули десятки українців та понад 150 були поранені.

Керівник Офісу президента також відзначив продуктивну роботу української та британської команд над угодою про безпекові гарантії для України, як це передбачено вільнюською Спільною декларацією країн G7.

Єрмак повідомив, що під час розмови обговорили підготовку наступної зустрічі радників із національної безпеки та політичних радників лідерів країн щодо реалізації української формули миру, яка відбудеться в січні в Давосі.