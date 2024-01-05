В ООН оцінили стан української економіки у 2023 році

Українська економіка продемонструвала незначне відновлення у 2023 році: зросла на 4,6% після попереднього падіння на 29,1%. Про це йдеться в Доповіді про світове економічне становище та перспективи 2024 року, підготовленій департаментом ООН з економічних та соціальних питань (DESA), повідомляє Укрінформ.

Згідно з доповіддю, торік економіка України "продемонструвала певну стійкість до наслідків нинішньої війни, особливо в частині постачання електроенергії".

"Цього року спостерігається незначне покращення, але це покращення на папері, оскільки економіка вже скоротилася, і це дуже боляче" , - сказав директор відділу економічного аналізу й політики департаменту Шантану Мукерджі.

При цьому він додав, що невелике покращення не означає відновлення економіки порівняно з довоєнним періодом.

У доповіді зазначається, що в Україні зросло приватне споживання, а капітальні видатки на реконструкцію збільшилися. Сільськогосподарське виробництво є нижчим, ніж у довоєнний період, а відвантаження зерна з чорноморських портів залишається проблематичним після виходу Російської Федерації з Чорноморської зернової ініціативи. Альтернативні експортні маршрути стикаються з логістичними труднощами через шкоду, завдану російськими обстрілами портам на Дунаї.

Тимчасові обмеження, запроваджені Європейським Союзом влітку на імпорт зерна з України до п'яти країн регіону, а згодом індивідуальні обмеження, накладені Угорщиною, Польщею та Словаччиною, також вплинули на залізничні й автомобільні перевезення, йдеться у доповіді.