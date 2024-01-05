У ДПСУ назвали кількість вантажівок на польському кордоні

На кордоні України та Польщі в чергах стоять 2 тисячі вантажівок. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє Укрінформ.

"Продовжується блокування напрямків пунктів пропуску "Рава-Руська-Хребене", "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ". За інформацією польських прикордонників, станом на ранок 1 400 вантажівок перебувають в чергах на цих трьох напрямках в бік України. Крім того, 4 січня зранку поновилося блокування руху для вантажівок на напрямку пункту пропуску "Шегині-Медика", черга на ранок – 600 вантажівок" , - сказав він.

Речник повідомив, що рух вантажівок минулої доби на цьому напрямку ще залишався інтенсивним, але надалі не виключено зниження кількості вантажівок, що перетинатимуть кордон.

На інших ділянках кордону рух для вантажівок не блокується. Черга з вантажівок у бік України фіксується лише на території Словаччини. Станом на ранок у бік України на напрямку пункту пропуску "Ужгород" очікувало проїзду 100 вантажівок.

Як повідомлялось, 4 січня на території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску "Медика", суміжному з українським пунктом пропуску "Шегині", поновилося блокування руху для вантажного транспорту.

Польські фермери вимагають отримання дотацій на закупівлю кукурудзи, збереження в цьому році сільськогосподарського податку на рівні 2023 року та продовження можливості отримання позик для забезпечення ліквідності. Блокування руху вантажівок поблизу пункту пропуску "Медика-Шегині" попередньо триватиме до 3 лютого.