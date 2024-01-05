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У ЗСУ прокоментували плани РФ обладнати ракети X-32 касетними боєприпасами

У ЗСУ прокоментували плани РФ обладнати ракети X-32 касетними боєприпасами
Фото: Avaness

У намірах РФ обладнати крилаті ракети Х-32 касетними боєприпасами немає нічого дивного. Якщо плани ворога здійсняться, то Силам оборони потрібно буде брати це до уваги та реагувати. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

"Росія неодноразово використовувала і касетні боєприпаси, і запалювальні боєприпаси. Як ще його називають фосфором", - пояснює Ігнат.

За його словами, будь-яка ракета чи бомба може оснащуватися касетною частиною, і в цьому немає нічого дивного.

"Це реалії війни", - наголосив Ігнат.

Зокрема, речник повітряних сил зауважив, що Україна теж отримала від партнерів боєприпаси, якими можна цілком ефективно вести бойові дії.

"Якщо таке відбудеться (обладнання ракет РФ Х-32 касетними боєприпасами - ред.) , то звичайно на це треба буде реагувати Силам оборони і брати це до уваги", - підсумував він.

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