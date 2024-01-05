В ОП підозрювали Залужного в "жадобі влади" – Шустер у книзі про Зеленського

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний говорив журналісту "Time" Саймону Шустеру, що президенту Володимиру Зеленському не потрібно надто глибоко розбиратися у військовій справі, водночас в Офісі президента у перший рік повномасштабної війни підозрювали генерала в жадобі влади.﻿﻿ Про це йдеться в уривку з книги американського журналіста Шустера про Зеленського, опублікованому виданням The Telegraph, повідомляє Українська правда.

Як пише журналіст, "під час моєї власної розмови з генералом він дав зрозуміти, що політики і генерали – незручні партнери". "Їхні стосунки були найкращими, коли Зеленський намагався переконати союзників надати зброю" , – зазначає він.

"Йому потрібно розбиратися у військовій справі не більше, ніж у медицині чи будівництві мостів" , – сказав Залужний".

Шустер пише, президент і його команда дозволили журналісту проводити на Банковій багато часу протягом першого року повномасштабного вторгнення.

Він зазначає, що якщо від початку війни Зеленський вважався українським героєм, то згодом фан-сторінки, присвячені Залужному, мали сотні тисяч підписників, заголовки газет називали його Залізним генералом, люди друкували його зображення на футболках, а деякі чиновники в Офісі президента підозрювали генерала в жадобі влади.

Водночас, пише Шустер, в міру того, як росіяни відступали, Зеленський ставав все більш впевненим у собі. Він сформував власні військові пріоритети, і вони не завжди збігалися з пріоритетами Залужного. Незабаром розрив поглибився.

Юрій Тира, якого Шустер називає давнім другом президента, дізнався про цей розкол від військових, з якими зустрічався під час доставки вантажів на фронт.

"Мене там постійно запитують: ти з президентом чи з Залужним? Або з одним, або з іншим" , - сказав він.

За словами Тири, генерал користувався там таким рівнем захоплення, якого не міг би досягти жоден політик, і Офіс президента мало що міг зробити.