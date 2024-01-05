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Британська розвідка проаналізувала події на фронті за тиждень

Британська розвідка проаналізувала події на фронті за тиждень
Фото: Facebook

Протягом останнього тижня наземні бойові дії в Україні продовжували характеризуватися або статичною лінією фронту, або дуже поступовим, локальним просуванням російських військ на ключових ділянках, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії щодо російсько-української війни 5 січня.

Поблизу Куп'янська Західна група російських військ продовжує проводити широкомасштабну, але безрезультатну наступальну операцію. 

На півночі Донецької області Україна утримує стабільну лінію фронту, незважаючи на дрібномасштабні російські атаки навколо Бахмута. 

У центральній частині Донецької області за Авдіївку досі точаться запеклі бої, тоді як російські війська наприкінці грудня 2023 року закріпили здобутки у районі Мар'їнки, що дозволило їм нарешті просунутися до західної околиці міста після дев'яти років боїв у цій місцевості.

На півдні України російські повітряно-десантні війська, найімовірніше, досягли мінімального прогресу в новій спробі витіснити український плацдарм на східному березі Дніпра в районі села Кринки.

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