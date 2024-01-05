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Monobank заблокував використання своїх карток для казино "Космолот"

Monobank заблокував використання своїх карток для казино "Космолот"
Фото: Facebook

Monobank виявив факт недобросовісного використання бренду банка казино "Космолот" та у якості покарання заблокував оплату своїми картками.﻿ Про це заявив співзасновник monobank Олег Гороховський, повідомляє Економічна правда.

"У рамках лікувально-профілактичних заходів заблоковано оплату картками monobank у казино "Космолот". Нашим брендом так користуватися не можна", - зазначив Гороховський.

Він продемонстрував, яким чином казино використало у рекламі дизайн та назву, подібні до логотипа monobank.

Відновити оплату картками Гороховський пообіцяв після перерахування на потреби ЗСУ 10 мільйонів гривень.

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