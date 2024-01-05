Monobank заблокував використання своїх карток для казино "Космолот"

Monobank виявив факт недобросовісного використання бренду банка казино "Космолот" та у якості покарання заблокував оплату своїми картками.﻿ Про це заявив співзасновник monobank Олег Гороховський, повідомляє Економічна правда.

"У рамках лікувально-профілактичних заходів заблоковано оплату картками monobank у казино "Космолот". Нашим брендом так користуватися не можна" , - зазначив Гороховський.

Він продемонстрував, яким чином казино використало у рекламі дизайн та назву, подібні до логотипа monobank.

Відновити оплату картками Гороховський пообіцяв після перерахування на потреби ЗСУ 10 мільйонів гривень.