Monobank заблокував використання своїх карток для казино "Космолот"
Monobank виявив факт недобросовісного використання бренду банка казино "Космолот" та у якості покарання заблокував оплату своїми картками. Про це заявив співзасновник monobank Олег Гороховський, повідомляє Економічна правда.
"У рамках лікувально-профілактичних заходів заблоковано оплату картками monobank у казино "Космолот". Нашим брендом так користуватися не можна", - зазначив Гороховський.
Він продемонстрував, яким чином казино використало у рекламі дизайн та назву, подібні до логотипа monobank.
Відновити оплату картками Гороховський пообіцяв після перерахування на потреби ЗСУ 10 мільйонів гривень.