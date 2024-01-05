ППО знищила 21 "Шахед" у шести областях – Повітряні сили

Уночі та зранку 5 січня сили протиповітряної оборони України збили 21 безпілотник типу Shahed.

Про це повідомили﻿ в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Усього зафіксовано пуски 29 ударних безпілотників Shahed-136/131. Атака тривала двома хвилями, "Шахеди" запускали з району Примосько-Ахтарськ (РФ) та мис Чауда (Крим).

"Протиповітряною обороною збито 21 із 29 ударних БпЛА в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської та Хмельницької областей.

Частину безпілотників ворог спрямував по прифронтовій зоні Херсонської та Миколаївської областей" , – йдеться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучали мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальну авіацію та зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил.