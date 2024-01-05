ППО знищила 21 "Шахед" у шести областях – Повітряні сили
Уночі та зранку 5 січня сили протиповітряної оборони України збили 21 безпілотник типу Shahed.
Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Усього зафіксовано пуски 29 ударних безпілотників Shahed-136/131. Атака тривала двома хвилями, "Шахеди" запускали з району Примосько-Ахтарськ (РФ) та мис Чауда (Крим).
"Протиповітряною обороною збито 21 із 29 ударних БпЛА в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської та Хмельницької областей.
Частину безпілотників ворог спрямував по прифронтовій зоні Херсонської та Миколаївської областей", – йдеться в повідомленні.
До відбиття повітряного нападу залучали мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальну авіацію та зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил.
"Варто відзначити, що переважну більшість "шахедів" знищено підрозділами мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України", – додають в командуванні.