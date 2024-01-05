РФ запустила фейк про купівлю Зеленським вілли Геббельса

В Росії вкотре вдались до звичної для неї справи - поширення фейків. Цього разу розповідають про те, що президент Володимир Зеленський нібито придбав віллу рейхміністра Йозефа Гебельса.﻿ Про це заявили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Посольство Росії у Південно-Африканській республіці заявило про те, що президент нібито придбав віллу міністра пропаганди Третього Рейху Йозефа Геббельса за 8 мільйонів євро.

Першоджерелом стало відео нібито колишньої співробітниці компанії з управління муніципальною нерухомістю ВІМ Сабін Мелс, яка стверджувала про те, що у жовтні 2023-го віллу придбала офшорна компанія Film Heritage Inc, яка пов'язана з Володимиром Зеленським.

"Насправді Сабін Мелс ніколи не працювала у фірмі ВІМ і "абсолютно випадково" говорить з російським акцентом" , - пише SPRAVDI.

Вілла Гебельса насправді не продана й не була виставлена на продаж через те, що вона може потрапити в руки ультраправих діячів.