Close button
Новорічний розпродаж!Міжбанк від 916 грн. на місяць
Версія Pro від 108 грн. на місяць
Купити доступ Вхід

РФ запустила фейк про купівлю Зеленським вілли Геббельса

РФ запустила фейк про купівлю Зеленським вілли Геббельса
Фото: prezident.gov.ua

В Росії вкотре вдались до звичної для неї справи - поширення фейків. Цього разу розповідають про те, що президент Володимир Зеленський нібито придбав віллу рейхміністра Йозефа Гебельса.﻿ Про це заявили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Посольство Росії у Південно-Африканській республіці заявило про те, що президент нібито придбав віллу міністра пропаганди Третього Рейху Йозефа Геббельса за 8 мільйонів євро.

Першоджерелом стало відео нібито колишньої співробітниці компанії з управління муніципальною нерухомістю ВІМ Сабін Мелс, яка стверджувала про те, що у жовтні 2023-го віллу придбала офшорна компанія Film Heritage Inc, яка пов'язана з Володимиром Зеленським.

"Насправді Сабін Мелс ніколи не працювала у фірмі ВІМ і "абсолютно випадково" говорить з російським акцентом", - пише SPRAVDI.

Вілла Гебельса насправді не продана й не була виставлена на продаж через те, що вона може потрапити в руки ультраправих діячів.

Новини

Популярні теми форуму

analytics