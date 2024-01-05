У Криму ЗСУ завдали серйозні пошкодження системам захисту РФ – Гуменюк

Внаслідок української атаки на військові об'єкти російських окупантів у Криму протягом 4 січня був уражений не лише один командний пункт, але й завдані серйозні пошкодження системі захисту. Українські Сили оборони працювали також за напрямком нової дислокації "шахедів" на півострові. Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє Суспільне.

"Не тільки один командний пункт уражений, дійсно потужна бойова робота відбулась за минулу добу, в тому числі і нанесено серйозне пошкодження системи захисту на Кримському півострові" , — наголосила вона.

За словами Гуменюк, це вже не перше таке ушкодження, яке змушує окупантів серйозно переформатовувати систему свого захисту.