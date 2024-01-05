У Повітряних силах розповіли про особливості атаки "Шахедів" 5 січня

Російські окупанти під час сьогоднішньої атаки направили частину дронів-камікадзе у прифронтові райони. Тако﻿ж ворог змістив час атаки. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Особливість атаки цієї це те, що атакували частиною БПЛА, от власне ті, де менше вдалося збити, атакувалися південні регіони. Херсонщина, Миколаївщина. Саме прифронтова зона, де власне складно одразу їх ("Шахеди", - ред.) знищувати" , - сказав Ігнат.

Він додав, що "Шахед" - це складна ціль, ворог інколи атакує ними передові позиції наших Сил оборони.

"Це віднедавна трапляється, але воно вже має місце. Вже не перший раз така атака була. Саме тому ті 8 не збитих в більшості - це саме атака прифронтових регіонів" , - пояснив речник.

Також, як зазначив Ігнат, російські окупанти дещо змістили час атаки.

"Бачимо, що ворог дещо змінив час атаки. Вранішній час було рідко, що запускалися "Шахеди". Але бачимо, що аж до 10:00 години приблизно чи навіть пізніше була повітряна тривога у західних областях. Це Хмельницька та Тернопільська області" , - підкреслив він.

Нагадаємо, уночі та зранку на 5 січня Повітряні сили збили﻿ 21 з 28 безпілотників Shahed у шести областях.