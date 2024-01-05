РФ зіткнулася з перебоями в експорті нафти через санкції США – Bloomberg

Все більше ознак свідчать, що потоки нафти в Росію можуть зіткнутися з перебоями після посилення санкцій США, спрямованих проти торговців та судноплавних компаній, що перевозять національну нафту.﻿ Про це повідомляє Bloomberg, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За останній місяць загалом 14 танкерів, які перевозили нафту до Індії, або зупинялися, або розверталися, або відключали обладнання, яке повідомляє системи цифрового стеження про їхнє розташування

За долею кораблів уважно слідкуватимуть влада Москви та Заходу. США намагаються знайти тонку межу між обмеженням доступу Росії до нафтодоларів і водночас збереженням постачань.

На борту 14 перевізників, виявлених агентством Bloomberg, знаходиться 11 млн барелів нафти. Усі вони мали вирушити до Індії, де уряд цього місяця заявив, що скоротив російський імпорт, оскільки ціни були недостатньо низькими. Нью-Делі спростував чутки про логістичні труднощі із оплатою Росії. Більшість із них припадає на сорт "Сокіл", що експортується зі сходу країни, але деякі вантажі Urals також затримуються.

Ознаки можливих проблем з'явилися лише через кілька тижнів після того, як Міністерство фінансів США запровадило наймасштабніші санкції проти російських нафтотрейдерів та державної судноплавної компанії "Совкомфлот" з початку війни проти України.

При цьому Росія все частіше використовує таємних торговців і величезний флот суден з невизначеним власником і страховкою, щоб обійти цінову межу "Великої сімки", яка мала завдати шкоди Кремлю.

Деякі з 14 кораблів, зважаючи на все, втратили сигнал, а це означає, що вони можуть просто таємно доставляти вантаж. Проте відколи почалася війна проти України, було незвичайно бачити, як танкери, які беруть участь у торгівлі російською нафтою, роблять це.