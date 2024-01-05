Фрідман подав до суду через націоналізацію "Сенс Банку"

Компанія російського мільярдера Михайла Фрідмана ABH Holdings S.A., яка була номінальним власником "Сенс Банку", подала позов до України та вимагає компенсацію за примусову націоналізацію фінустанови в розмірі 1 мільярд доларів. Про це йдеться в заяві компанії, повідомляє Економічна правда.

Компанія подала позов до Міжнародного центру з вирішення інвестиційних суперечок (ICSID), провідного світового органу з вирішення спорів між інвесторами та державою під егідою Світового банку у Вашингтоні.

"Заявлена сума становить понад один мільярд доларів США. Правовою підставою позову є Договір між Бельго-Люксембурзьким економічним союзом та Урядом України про взаємне сприяння та захист інвестицій" , - пояснили в ABHH.

Компанія Фрідмана заявляє про свавільні та дискримінаційні кроки України проти ексакціонерів банку, а також про "кампанію "чорного піару" України" та розгляне можливість подання цих фактів до міжнародного арбітражу.

Нагадуємо, Україна стала власником 100% акцій "Сенс Банку" (колишній "Альфа Банк Україна") 21 липня 2023 року. Уряд ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції "Сенс Банку" у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню.