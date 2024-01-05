Міністри оборони України та Польщі провели телефонну розмову

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що мав "продуктивну розмову" зі своїм новим польським колегою Владиславом Косіняком-Камишом, повідомляє Європейська правда.

Умєров розповів, що надав польському міністру оновлену інформацію про ситуацію на фронті та нещодавні терористичні атаки РФ.

"Висловив вдячність за наміри Польщі посилити свою роль у коаліціях сил і засобів, що сприятиме безпеці Європи та національним інтересам Польщі. Запросив колегу відвідати Київ" , – зазначив Умєров.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у четвер, 4 січня, розгорнуто пояснив, чому подальша військова підтримка України відповідає європейським інтересам.