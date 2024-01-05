Бійці ГУР здійснили рейд у Бєлгородську область: окупанти зазнали втрат

Бійці Головного управління розвідки Міноборони України здійснили рейд у Бєлгородську область Росії, завдавши ворогу втрат, повідомляє Українська правда.

ГУР повідомляє, що отримала розвідані про план вищого керівництва армії РФ провести перевірку на російських позиціях в Грайворонському районі Бєлгородської області через невдоволення й скарги тамтешнього особового складу кепськими умовами служби. Перед приїздом "ревізорів" з Москви рядові загарбники стали проводити активні інженерні роботи.

"Аби завдати ворогу втрат та погіршити його морально-психологічний стан, спецпризначенці ГУР МО України спланували та здійснили спецоперацію.

Під час виконання завдання розвідники замінували єдину дорогу, якою пересувались загарбники на вказаній ділянці, а також атакували російський взводний опорний пункт. Внаслідок вогневого нальоту із застосуванням стрілецької зброї та мінометів, а також підриву на українських мінах ворог зазнав втрат" , – йдеться в повідомленні.

Кількість ліквідованих та поранених окупантів уточнюється.