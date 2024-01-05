Telegraph: Росія готує новий наступ на Харківщині

Видання The Telegraph пише, що Росія нібито готується до нового наступу в Харківській області, який буцімто може відбутися 15 січня після масованих обстрілів. В ГУР цю інформацію не підтверджують, але зауважують, що певне накопичення сил ворог все ж здійснює, пише Уляна Безпалько, РБК-Україна.

В щоденній британській газеті The Telegraph з'явився матеріал, який датується 4 січня 2023 року, де наводяться повідомлення місцевої влади про посилення обстрілів з боку російських військ. Зокрема, в четвер окупанти завдали ракетного, артилерійського та мінометного ударів по Харкову та 15 прилеглих населених пунктах.

Цілями були як цивільні будівлі, так і військові позиції, що розглядається як "підготовка до широкомасштабного наступу" найближчими тижнями, пише британське видання з посиланням на джерело, близьке до ЗСУ.

Також The Telegraph посилається на джерела у воєнній розвідці, які у коментарі виданню повідомили, що російські війська можуть посилити повітряні атаки у ці вихідні, щоб збігтися з Різдвом у Росії, яке відзначається 7 січня.

Як додає джерело, після цього, ймовірно, розпочнеться новий "наземний наступ Росії у Харківській області", як можливу дату його початку називають 15 січня.

Що кажуть в ГУР?

Представник Головного управління розвідки Міноборони в коментарі РБК-Україна не підтверджує дані джерел The Telegraph про буцімто підготовку наступу росіян на 15 січня. Разом з тим він зазначає, що певне накопичення сил агресор на все ж здійснює.

"ГУР фіксує певне накопичення сил та засобів ворога на Купʼянському напрямку. Це потенційно може свідчити про те, що окупанти мають намір активізувати наступальні дії саме на цій ділянці фронту. Водночас ми не можемо говорити, що росіяни готують цей наступ саме на 15 січня" , - сказав Черняк.

Разом з тим представник української воєнної розвідки додає, що усі спроби окупаційних військ реалізувати якісь операції стратегічного чи оперативного рівня досі не мали успіхів.

Реакція Харківської ОВА

Нашумілий матеріал The Telegraph сьогодні вже прокоментував і очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов під час брифінгу. Він акцентував, що на різних напрямках фронту на Харківщині не фіксують скупчення російських військ.

"Скупчення (військ - ред.) ми наразі не спостерігаємо, не фіксуємо. Всі лінії кордону - ситуація у нас не змінилася, але ми моніторимо все в режимі онлайн, наші військові вживають всіх необхідних заходів, щоб бути готовим до будь-яких розвитків подій" , - заявив Синєгубов.

Він пояснив, щоб говорити про якісь наміри ворога здійснити наступ треба спочатку зафіксувати концентрацію його сил на тому чи іншому напрямку. Чого, за його словами, наразі немає.

"Об'єктивних причин казати, що ворог найближчим часом буде здійснювати певні штурмові дії по цьому напрямку (на Півночі - ред.) немає. Однак ця ситуація може змінитися щохвилини" , - уточнив Синєгубов.

Водночас керівник ОВА розповів, що Росія не відмовилася від планів щодо подальшої окупації територій Харківської області. Тому треба бути готовими. Та додає, що також треба бути готовими до можливих нових ударів по ворога по критичній та енергетичній інфраструктурі.