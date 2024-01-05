Безуглу планують зняти з посади заступниці комітету з нацбезпеки

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки підтримав зняття народної депутатки Мар’яни Безуглої (СН) з посади заступниці голови. Це підтвердив секретар комітету та народний депутат Роман Костенко, повідомляє Ліга.net.

Костенко заявив, що комітет проголосував за зняття Безуглої з посади. Після рішення комітету за це ще мають проголосувати нардепи під час засідання, пояснив він.

Причини такого рішення невідомі.

Першим про це написав нардеп від ВО Батьківщина Вадим Івченко. Він зазначив, що проголосував "за" звільнення Безуглої.

Депутатка відреагувала на ситуацію, назвавши колег "трудоголіками".

"Дорогий Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки рішення можна прийняти тільки голосуванням в залі. Трудоголіки, люблю вас. Окрема "подяка" Завітневичу, що ініціативно поставив на голосування таку рекомендацію. Шеф", – написала Безугла.