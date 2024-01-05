Росіяни продовжують виробляти Су-34, хоч і у малих кількостях – Ігнат

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Росія продовжує виробляти винищувачі-бомбардувальники Су-34, однак у малій кількості через санкції. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, повідомляє Ліга.net.

За його словами, втрата кожного літака — це дуже серйозно.

"Виробництво займає великий час, особливо в умовах санкцій. Їм потрібні імпортні комплектуючі, на жаль, вони продовжують виробництво. Минулого року вони виготовили партію з двох-трьох Су-34, сподіватимемося, що знищувати ми будемо більше, ніж РФ здатна виробляти" , — сказав Ігнат.

Він зазначив, що Су-34 – це сучасний літак, з якого росіяни скидають керовані авіаційні бомби та ракети типу Х-59.

"Разом із Су-35 – це найсучасніший літак росіян" , — заявив військовий.

Раніше українські спецслужби в ніч проти 4 січня знищили винищувач Су-34 на аеродромі "Шагол" у російському Челябінську.

Су-34 – радянський і російський багатофункціональний фронтовий надзвуковий винищувач-бомбардувальник, призначений для завдання ударів по цілях противника в оперативній і тактичній глибині із зосередженням основних зусиль на віддаленні 150-600 км від лінії бойового зіткнення в умовах сильної протидії засобами протиповітряної оборони й застосування сучасних засобів радіоелектронної боротьби, а також ураження повітряних цілей вдень та вночі у простих та складних метеорологічних умовах.

За своїми бойовими можливостями Су-34 належить до покоління 4++ і дає змогу здійснювати виконання основних бойових завдань без супроводу винищувачами прикриття через високі бойові якості, що дозволяють вести самостійно маневровий повітряний бій із будь-якими винищувачами противника на рівних умовах.