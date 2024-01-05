В Україні встановлили першу міні-ТЕЦ

Першу в Україні когенераційну установку, придбану коштом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках проєкту енергетичної безпеки, встановили у місті Старокостянтинові Хмельницької області, повідомляє Економічна правда.

"Всупереч спробам Росії зруйнувати енергетичну систему України, USAID активно працює над посиленням стійкості енергетичної інфраструктури країни шляхом впровадження сучасних ефективних технологічних рішень" , - йдеться в повідомленні USAID.

Загалом USAID закупить 91 когенераційну установку для 32 міст України та двох університетів.

Установку та приєднання до мереж першої когенераційної установки, придбаної коштом USAID через Проєкт енергетичної безпеки, було здійснено в м. Старокостянтинів Хмельницької області.

Обладнана газопоршневими двигуном, установка генерує одночасно теплову й електричну енергію для забезпечення потреб міських котелень в електропостачанні, і таким чином забезпечує безперебійне постачання тепла об’єктам критичної та соціальної інфраструктури, розташованої поблизу, а також мешканцям багатоквартирних будинків.

Це обладнання загальною потужністю 56,5 МВт, інтегроване в системи централізованого теплопостачання, забезпечуватиме живлення місцевої критичної інфраструктури, таких як котельні, теплові пункти, насосні станції систем водопостачання та водовідведення.

Когенераційні установки малої та середньої потужності, які закуповує та передає місцевим громадам USAID, дозволить місцевим теплопостачальним підприємствам генерувати електроенергію для власних потреб або продажу в енергомережу не лише в умовах війни, що триває, а й по її закінченню.

Міні-ТЕЦ забезпечуватимуть стабільне теплопостачання до понад 1 млн мешканців та близько 1000 соціальних об’єктів.