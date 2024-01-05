У окупованому Севастополі вже втричі за сьогодні оголошували тривогу

У Севастополі в окупованому Криму втретє за добу лунала повітряна тривога.﻿﻿ Про це заявив призначений Росією "мер" окупованого міста Михайло Развожаєв, повідомляє Українська правда.

Близько 14:00 в місті знову оголосили тривогу. Її скасували через 10 хвилин.

Першу тривогу у місті оголосили о 10:20. Вона тривала близько 20 хвилин. Друга тривога, оголошена об 11:35, лунала стільки ж. Окупанти перекривали Кримський міст.

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