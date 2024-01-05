Окупанти знову застосовують бронетехніку на лівому березі Дніпра – ЗСУ

Російська армія на лінії боєзіткнення поновила в застосування техніки. Про це сказала керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"На лівому березі... вони наважились знову застосовувати техніку. До цього моменту вони все ж таки дуже на ній економили, оскільки втратили її досить багато. Ми фіксуємо за минулу добу вже їхні спроби просувати диверсійні і штурмові групи за підтримки бронетехніки. Отже, очевидно, що їм вдалося підтягнути туди певні резерви. Вони мали досить суттєві втрати: проводячи 13-19 штурмів на добу, вони зазнавали втрат кожного разу" , - зауважила Гуменюк.

За її словами, впродовж останніх 3 днів фіксувалось по 8-9 штурмів з боку загарбників, цієї доби - 6 штурмів.