РФ вдарила по Харкову "Іскандерами" не російського виробництва – ОВА

У Харкові після останніх ударів РФ виявили залишки “Іскандерів-М”, але не російського виробництва, маркування на них стерте.﻿ Про це заявив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, повідомляє Укрінформ.

"Ми зараз проводимо всі необхідні дослідження для того, щоб встановити країну-виробника. Попередньо скажу, що маркування стерте з цих ракет. Однак те, що ми можемо прогледіти, країна-виробник — це не Російська Федерація, скажімо так. Коли буде вже більш точна інформація від Генштабу, від нашої розвідки, ми про це повідомимо одразу" , — сказав Синєгубов.

Нагадаємо, раніше координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі у четвер заявив, що під час останніх ракетних обстрілів України Росія застосувала принаймні кілька балістичних ракет, отриманих від Північної Кореї в обхід міжнародних обмежень.

У Повітряних силах наразі не можуть підтвердити﻿ інформацію про використання російською армією балістичних ракет, які передала Північна Корея. Фахівці вивчають уламки.