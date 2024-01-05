РФ вдарила по Харкову "Іскандерами" не російського виробництва – ОВА
У Харкові після останніх ударів РФ виявили залишки “Іскандерів-М”, але не російського виробництва, маркування на них стерте. Про це заявив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, повідомляє Укрінформ.
"Ми зараз проводимо всі необхідні дослідження для того, щоб встановити країну-виробника. Попередньо скажу, що маркування стерте з цих ракет. Однак те, що ми можемо прогледіти, країна-виробник — це не Російська Федерація, скажімо так. Коли буде вже більш точна інформація від Генштабу, від нашої розвідки, ми про це повідомимо одразу", — сказав Синєгубов.
Нагадаємо, раніше координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі у четвер заявив, що під час останніх ракетних обстрілів України Росія застосувала принаймні кілька балістичних ракет, отриманих від Північної Кореї в обхід міжнародних обмежень.
У Повітряних силах наразі не можуть підтвердити інформацію про використання російською армією балістичних ракет, які передала Північна Корея. Фахівці вивчають уламки.