МЗС Німеччини: Ізраїль не має права окуповувати палестинські території
Палестинські території не повинні зазнати скорочення, Ізраїль не має права їх окуповувати. Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок, повідомляє Укрінформ.
"Надалі з Гази не повинно більше надходити терористичної загрози для Ізраїлю, і водночас палестинці не повинні бути виселені з Гази, не повинно бути окупації Гази або зменшення її території", - заявила Бербок.
Вона зазначила, що безпека як для ізраїльтян, так і для палестинців можлива, коли вона буде для всіх. Досягненню цієї мети має слугувати пошук рішення у рамках концепції двох держав.
Бербок, яка відбуває з черговою поїздкою в регіон, зазначила, що одним із пріоритетів її візиту є сприяння звільненню заручників. Вона також буде агітувати за гуманітарні паузи, щоб допомогти людям у секторі Гази.
Міністр закордонних справ ФРН вирушить в Ізраїль у суботу, проанонсував у п’ятницю на брифінгу речник відомства Себастьян Фішер.
Очільниця дипломатичного відомства зустрінеться зі своїм колегою Ізраелем Кацом. Після цього вона планує зустріч із палестинським керівництвом – Махмудом Аббасом і главою МЗС.
Наступною зупинкою стане Єгипет, де також проведе переговори зі своїм місцевим візаві.
Далі Бербок відвідає Ліван.
Після близькосхідної частини турне міністр закордонних справ ФРН вирушить у Південно-Східну Азію, а саме на Філіппіни, в Малайзію і Сінгапур.
Це буде вже четверте відвідання главою німецького МЗС регіону Близького Сходу після терористичної атаки ХАМАСу 7 жовтня 2023 року.