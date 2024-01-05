"Укрзалізниця" вийшла на довоєнні показники пасажирських перевезень

АТ "Укрзалізниця" у 2023 році перевезла 25 мільйонів пасажирів у поїздах далекого сполучення та вийшла на довоєнні показники, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

До Європи українська залізнична компанія торік перевезла рекордні 2,1 мільйона пасажирів.

"За обсягами перевезених пасажирів ми вже вийшли на показники 2022 до широкомасштабного вторгнення. До країн ЄС перевезли рекордну кількість пасажирів, але попит залишається дуже великий" , - зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

За його словами, компанія працює над розширенням міжнародних маршрутів і збільшенням місць на вже існуючих. Особливий акцент роблять на групових перевезеннях дітей та удосконаленні сервісів особливо для військових.

У 2023 році були перевезені за груповими заявками майже 450 тисяч пасажирів, значна частина з яких — діти з родин, постраждалих від війни, діти з внутрішньо переміщених родин та пасажири інших соціально незахищених категорій.

Нагадуємо:

У грудні "Укрзалізниця" запустила спеціальний сервіс для військовослужбовців, який дозволяє придбати проїзний документ на потяг, навіть якщо квитки розкуплені.