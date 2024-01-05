Фінляндія планує заборонити імпорт російського зрідженого газу

Уряд Фінляндії готується заборонити імпорт російського зрідженого газу (LNG) до країни з наступного року. Гельсінкі не планують очікувати, доки він підпаде під відповідні санкції з боку Європейського союзу, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Helsingin Sanomat.

За словами міністра з питань клімату та навколишнього середовища Фінляндії Кая Мюккянена, мета полягає в тому, щоб заборона могла набути чинності в 2025 році.

"Я не хочу обіцяти якусь конкретну дату, але, сподіваюся, наступного року ми опинимося в такій ситуації, що заборона буде діяти" , - зазначив він у розмові з журналістами.

Очікується, що постанова набуде чинності навесні. Після цього фінський уряд може представити свою пропозицію щодо заборони імпорту. Мюккянен в цьому контексті зауважив, що проект має бути ретельно підготовлений.

Згідно з текстом указу, Фінляндія також має проконсультуватися з Єврокомісією та врахувати можливі занепокоєння у сусідніх країнах. Заборона може бути встановлена ​​лише на обмежений час.

Приклад інших країн

Латвія та Литва вже заборонили імпорт російського газу національними рішеннями, але Фінляндія хотіла дочекатися вступу в силу реформи газового ринку. За словами Мюккянена, зміни законодавства ЄС роблять заборону на імпорт простішою та покращують її правову визначеність. Разом з тим він визнає, що домовитися про нові енергетичні санкції складно.

"Було б найпростіше, якби ЄС прийняв спільне рішення з цього приводу, але деякі країни-члени не готові до цього. Це факт, що таке рішення не може бути прийнято в ЄС" , - зауважив фінський міністр.

Імпорт зрідженого газу з РФ

Минулого року Росія поставила в Європу майже 16 млн тонн скрапленого природного газу (LNG). Поки трубопровідні поставки газу в ЄЄ різко скоротилися, поставки СПГ - зросли. Найбільшими покупцями російського СПГ були Іспанія, Франція, Бельгія та Нідерланди.

Торік до Фінляндії імпортувалося російського природного газу на кілька мільйонів євро на місяць тобто доволі невеликі обсяги. До того, як у травні 2022 року РФ припинила постачання трубопровідного газу до Фінляндії, вартість імпорту становила понад сто мільйонів євро на місяць.

Раніше повідомлялося, що санкції США створюють серйозну перешкоду планам РФ щодо збільшення експорту морського скрапленого природного газу, щоб компенсувати скорочення експорту трубопровідного газу в Європу.