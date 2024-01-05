У Генштабі Естонії оцінили стан військ на українському фронті

Росія змогла атакувати території України та мала певні успіхи. Однак на фронті значно зменшились бойові зіткнення, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив керівник оперативного відділу Генерального штабу Естонії полковник Тармо Кундла, повідомляє ERR.

"Основні зусилля, ймовірно, стосуватимуться оточення Авдіївки, і найближчим часом можна очікувати залучення туди додаткових засобів" , - вважає Кундла.

За його даними, армія РФ має певні успіхи на лінії Куп'янськ-Кремінна та змогла захопити невеликі села поблизу Бахмута. Російським військам також вдалося захопити менші території в Донецькій області.

Попри це українським військовим вдалось звільнити території в населених пунктах поблизу Великої Новосілки. Також тривають значні бої у східній частині Херсонської області.

Кундла зазначив, що попри певні успіхи російських військ, вони не змогли зробити нічого визначального.

"Україна повинна захищатися, - сказав він.

Він зауважив, що попри те, що Росія в останні два тижні завдавала особливо інтенсивних вогневих ударів по українських населених пунктах - ці атаки не послабили волю українців захищати себе та їх протиповітряну оборону.

"Однак українці могли б ще краще захищати себе, якби мали технологію знищення платформ, з яких здійснюються повітряні удари" , - зазначив Кундла.

Ситуація на фронті

Наразі українські військові здебільшого перебувають в активній обороні і за можливості атакують. Раніше стало відомо, що українські воїни відбили в окупантів один з териконів у районі Горлівки Донецької області. Проте, до прикладу, ситуація у районі Авдіївки та Мар'їнки складна.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українські військовослужбовці відійшли на північну околицю Мар'їнки, оскільки росіяни повністю знищили українське місто.