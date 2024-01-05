КМДА закликала мешканців не купатись у водоймах на Водохреще 6 січня

Київська міська державна адміністрація закликала мешканців відмовитися від участі в масових заходах і купань у водоймах на Водохреще 6 січня, повідомляє Українська правда.

Про це говорить повідомлення КМДА.

"Міська влада нагадує про необхідність дотримуватися заходів безпеки та обмежень, які діють в умовах воєнного стану.

Для уникнення небезпечних ситуацій буде організовано роботу рятувальників на традиційних для Водохреща локаціях. Так, на Оболонському пляжі чергуватимуть рятувальники КАРС "Київська служба порятунку", в Гідропарку – представники КО "Муніципальна охорона".

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