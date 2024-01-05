Шмигаль: В Україні запустять масштабну реформу вищої освіти

Уряд України цього року планує запустити масштабну реформу вищої освіти. Мова буде йти про зміну підходів фінансування, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Зазначається, що зараз у системі вищої освіти є навчання "на бюджеті" та за контрактом. Уряд пропонує змінити такий підхід, щоб охопити державною підтримкою якомога більше студентів.

Що може змінитися

"Сьогодні ухвалюємо законопроект, який передбачає, що в майбутньому студенти зможуть навчатися за рахунок державного замовлення, державних грантів, пільгових кредитів, а також за контрактною формою навчання" , - ідеться в заяві.

За словами Шмигаля, державне замовлення - це повністю безкоштовне навчання студента за бюджетні кошти. Можливість безоплатно навчатися надаватиметься найкращим за конкурсним балом абітурієнтам. Також частина бюджетних місць буде надана вразливим категоріям.

Державні гранти

Державне замовлення стосуватиметься насамперед спеціальностей, які потрібні державі. Як приклад прем'єр розглянув важливі для суспільства спеціальності, а саме вчителів і лікарів.

Держава повністю оплачуватиме навчання для найкращих вступників за цими спеціальностями. А після успішного випуску пропонуватиме перше робоче місце.

Одночасно з цим запроваджуватиметься модель державних грантів, які дозволять повністю або частково покрити витрати на навчання. Ці гранти не треба буде повертати, вони не передбачають жодних зобов'язань щодо відпрацювання.

Держава хоче підтримувати "контрактників"

Шмигаль пояснив, що на розмір гранту впливатиме два критерії. Перший - це результати зовнішнього оцінювання знань. Другий - це обрана спеціальність.

Хоча сума гранту не обов'язково покриватиме повну вартість навчання, але кількість вступників, які отримають фінансову підтримку, суттєво збільшиться за рахунок більш справедливого розподілу такої підтримки.

"Так, сьогодні в нас 60% студентів навчається на контракті. Наша мета - щоб 60% студентів отримували різні види державної підтримки: держзамовлення, гранти, ваучери або, в майбутньому, пільгові кредити" , - повідомив прем'єр.

Спеціальні умови прийому абітурієнтів

Уточнюється, що ця нова система поширюватиметься лише на нових абітурієнтів.

Серед новацій, які також пропонуються - це встановлення спеціальних умов прийому на навчання в університетах для:

ветеранів;

дітей загиблих українських героїв;

дітей з інвалідністю;

дітей сиріт;

інших пільгових категорій.

"Вища освіта має стати більш якісною і більш доступною для тих, хто цього справді хоче" , - резюмував Шмигаль.

Реформа системи освіти в Україні

Раніше повідомлялося, що вихователям дитячих садків планують скоротити робочий час до 30 годин на тиждень. Таку норму передбачає законопроект про реформу дошкільної освіти.

Також ми писали, що в поточному році на абітурієнтів чекають важливі нововведення. Рада ухвалила закон про зміни в системі освіти України, які стосуються правил НМТ і ДПА.