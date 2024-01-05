ОВА: "Пункти незламності" у Сумській області працюватимуть цілодобово

"Пункти незламності" у Сумській області працюватимуть в цілодобовому режимі через ризик негоди, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації.

"У разі потреби або виникнення надзвичайних ситуацій жителі Сумської області в Пунктах незламності зможуть обігрітися, випити гарячого чаю, скористатися інтернетом, зарядити свої мобільні телефони тощо" , - додає ОВА.

Негода в Україні

З 7 січня в Україну прийде хвиля похолодання внаслідок арктичного повітря з півночі Європи та утворення активного циклону на півдні країни.

Українців попередили про сильні морози. В деяких регіонах температура опустить до -25 градусів. Зокрема негода супроводжуватиметься значним снігом, хуртовиною, а також ожеледицею.