У МЗС прокоментували заяву Держдепу щодо фінансування України

У Міністерстві закордонних справ відреагували на заяву речника Держдепу США Метью Міллера щодо того, що Вашингтон не підтримуватиме військове фінансування України на рівні 2022-23 років, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

Він зазначив, що заяву Міллера не слід сприймати як намір США зменшити підтримку України.

"Під час контактів на всіх рівнях США демонструють чітке розуміння критичної необхідності забезпечення нашої держави всією необхідною військовою та фінансовою допомогою, аби ми здобули перемогу", – сказав представник українського МЗС.

Ніколенко додав, що Міллер говорив про "трансформацію допомоги лише тоді, коли Україна самостійно справлятиметься із своїми потребами".

"А допоки нам потрібна підтримка, надзвичайно важливо, щоб Конгрес США якнайшвидше ухвалив рішення про подальше фінансування допомоги Україні в заявленому обсязі. Підтримка України – не благодійність. Насамперед це – інвестиція в американську національну безпеку та захист світової демократії", – підкреслив він.

Нагадаємо, Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати не підтримуватимуть військове фінансування України на рівні 2022-2023 років, адже прагнуть допомогти Україні розбудувати власну військово-промислову базу.

Раніше у Білому домі заявили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом США.

Перед цим президент США Джо Байден, коментуючи масований російський обстріл України в ніч проти п’ятниці, 29 грудня, наголосив на необхідності Конгресу якнайшвидше схвалити додаткову допомогу для Києва.

США 27 грудня оголосили про надання Україні останнього у 2023 році пакета військової допомоги вартістю 250 мільйонів доларів.