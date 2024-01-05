Прикордонники завадили групі чоловіків незаконно дістатися молдовського берега Дністра

На Вінниччині прикордонники завадили групі чоловіків незаконно дістатися молдовського берега річки Дністер, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Держприкордонслужба.

Повідомляється, що охоронці рубежів затримали 10 чоловіків із різних регіонів України поблизу кордону, на березі Дністра. "Міжнародний трансфер" мав відбутись за допомогою човна з Молдови, але прикордонники випередили "поромника".

З’ясувалось, чоловіки за допомогою інтернет мережі знайшли канал з надання послуг з переміщення осіб через кордон. Далі, діючи за рекомендаціями, в темний час доби дістались до одного з населених пунктів прикордоння, де і мав здійснитись протиправний задум. Із завершенням поїздки "мандрівники" мали сплатити бізнесменам по 5 тисяч доларів США.

На усіх затриманих, які намагалися незаконно потрапити за кордон, правоохоронці склали протоколи про адміністративне правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".