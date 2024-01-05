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Лубінець відреагував на рішення Путіна надавати українським дітям громадянство РФ

Лубінець відреагував на рішення Путіна надавати українським дітям громадянство РФ
Фото: Facebook

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про присвоєння українським дітям громадянства Росії. В Україні вважають це одним із видів геноциду, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє його Telegram-канал.

Присвоєння громадянства РФ українським дітям

У четвер, 4 січня, російський диктатор Володимир Путін підписав наказ "Про визначення окремих категорій іноземних громадян та осіб без громадянства, які мають право звернутися із заявою про приймання до громадянства Російської Федерації".

У ньому зазначається що діти сироти та діти, які залишилися без батьківського піклування, які є громадянами України, можуть отримати громадянство РФ за особистим рішенням Путіна без врахування всіх або окремих вимог федерального законодавства. При цьому заяву на вступ у таке громадянство можуть подати керівники російських організацій, в яку влаштовано під нагляд дитину.

При цьому у такій анкеті е вказується інформація про місце проживання заявника, його контактні дані, а лише адреса та контакти за місцем роботи такого заявника, який може зникнути в будь-який момент.

Реакція України

На думку Лубінця, присвоєння дітям громадянства РФ робиться для того, щоб депортованих українських дітей "юридично" не залишилось на їхній території.

З цього слідує, що за депортованих українських дітей, які перебувають у російських закладах чи в російських сім’ях під опікою, можуть подати заяви про вступ до громадянства російські громадяни. А Путін, відповідно, буде задовольняти заяви без будь-яких вимог.

"Ми розуміємо страшні наслідки таких дій, адже наступним кроком після отримання ними "громадянства" РФ буде усиновлення дітей вже як росіян, а за цим - зміна їхніх персональних даних. В один момент може так статися, що жодної української дитини в РФ не залишиться, адже всі вони упродовж наступних 3 місяців можуть стати росіянами", - пише Лубінець.

Він заявив, що буде вживати необхідних заходів для реагування як всередині країни, так і на міжнародній арені. Адже переведення дітей з однієї національної групи в іншу, безумовно, якої є надання примусового громадянства дітям, є однією з ознак геноциду.

Українська 12-річна дитина загинула у поїзді РФ

Нагадаємо, у російському місті Тюмень загинула 12-річна дівчинка з України. Окупанти відправили її туди для "відпочинку" у дитячому таборі.

Дівчинка разом з іншими дітьми поверталась потягом до окупованої Луганської області з Тюмені. Туди вона нібито їздила на оздоровлення. Однак у потязі по дорозі додому дівчинці стало погано. Відомо, що 12-річна луганчанка втратила свідомість ще в поїзді - врятувати її не змогли.

Викрадення дітей Росією

З початку повномасштабної війни Росія систематично вивозить українських дітей до окупованого Криму, Білорусі чи віддалених регіонів Росії.

Станом на 1 січня 2024 року з початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 514 українських дітей. Однак це не остаточні дані.

Раніше ми повідомляли, що через незаконну депортацію дітей, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини до РФ Марію Львову-Бєлову.

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