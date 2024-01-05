Кадиров запропонував зняти санкції з родини в обмін на 20 українських військовополонених

Глава Чечні Рамзан Кадиров запропонував звільнити 20 українських військовополонених, якщо з членів його родини знімуть західні санкції, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє російське інформаційне агентство "ТАСС" з посиланням на Кадирова, "Риа новости".

"Не винні моя мама, дружина, дочки і племінники. Вони ніколи не брали участь у політичних іграх. Ніколи слова не сказали. Я воював, я буду воювати...

Проти мене введіть все, що хочете, але сім’ю, матір не трогайте. Якщо їм важливе життя цих людей, то нехай поміняють на санкції своїх солдатів".

Список прізвищ військовополонених Кадиров нібито передав колишньому інспектору ООН зі спостереження за ліквідацією іракської зброї масового знищення Скотту Ріттеру.

Ріттер раніше просував кремлівський наратив, що "Захід контролює Україну та використовує її у своїх цілях".

Також на зустрічі з Ріттером показали ролик, на якому чоловіки у формі ЗСУ, нібито українські військовополонені, просять зняти "абсурдні санкції, які ні на що не впливають", із неповнолітніх родичів Кадирова, його коней та літаків, на яких літав Кадиров.