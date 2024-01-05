Польcький єврокомісар вимагатиме обмежень для українського цукру та м’яса птиці

Польський єврокомісар Януш Войцеховський вимагатиме запровадження певних обмежень для української сільгосппродукції у наступному рішенні про продовження режиму вільної торгівлі ЄС з Україною, повідомляє Європейська правда.

Про це Войцеховський сказав в інтерв’ю RMF FM.

У Єврокомісії вже працюють над проєктом рішення для нового продовження режиму торгівлі з Україною без мит і квот, який запровадили як тимчасовий захід для її підтримки в умовах війни, до 2025 року. Термін дії поточного рішення сплине 5 червня.

Єврокомісар з питань сільського господарства, який є представником Польщі, розповів, що наполягає на включенні у це рішення певних протекціоністських положень та кількісних обмежень для української агропродукції та надсилав відповідного листа президентці Єврокомісії.

"Це моє велике завдання на 2024 рік, подбати, щоб у новому рішенні, якщо воно буде, були впроваджені достатньо сильні захисні положення, щоб у нас знову не було якоїсь кризи, пов’язаної з надмірним постачанням", – сказав він в інтерв’ю RMF FM.

Неофіційно журналісти дізналися, що Войцеховський погрожував не підтримати майбутнє рішення, якщо ці умови не виконають.

Войцеховський деталізував, що наполягатиме на обмеженнях зокрема для м’яса птиці та цукру з України, тому що імпорт цієї продукції останнім часом дуже зріс.

"Імпорт зростає у такий спосіб, що це загрожує конкурентоздатності європейського бізнесу, у тому числі польського виробництва м’яса птиці і цукру. Тож я кажу про потребу обмежити кількісно імпорт цих двох видів продукції", – заявив Войцеховський.

За його словами, цей вплив українського імпорту відчутний у майже всіх країнах ЄС і виробники цукру вже скаржаться Єврокомісії.

Польський єврокомісар також вважає, що якщо залишати європейський ринок повністю відкритим для українського імпорту, то це "допомагає Росії закріпити здобутки".

Він аргументує, що Росія витіснила Україну з ринків в Азії, змусивши її переорієнтовуватись на європейський ринок, а це створює дестабілізацію у Польщі та інших країнах-сусідках. Войцеховський вважає, що так Москва "виграє двічі", тому що Росія закріплюється на нових ринках, а у ЄС наростають суперечки через український агроімпорт.

Натомість єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс хоче, навпаки, послабити існуючі захисні механізми, зокрема про можливість тимчасової заборони імпорту певної продукції у разі її різкого напливу – який ЄС вже застосував влітку цього року і який діяв до 15 вересня. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, схоже, також поділяє таку позицію.

Нагадаємо, у четвер новий міністр сільського господарства Польщі заявив, що ембарго на українські продукти буде безстроковим.